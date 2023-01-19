Спекулятивный ажиотаж привел к сделкам на 12,8 млн долларов за один день

Владельцы печально известных неиграбельных токенов "Bored Ape" компании Yuga Labs (и связанных с ними криптовалютных токенов) сегодня получают бесплатный доступ к простой бесконечной беговой/туннельной гоночной игре под названием Dookey Dash. Но некоторые члены "эксклюзивного" яхт-клуба Bored Ape Yacht Club (BAYC) уже продают шанс сыграть в ограниченную по времени игру за тысячи долларов на вторичном рынке.

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Объявления на бирже OpenSea показывают текущую минимальную цену в 1,49 ETH (около $2 293) за NFT "Sewer Pass", который даёт доступ к Dookey Dash до 8 февраля. Менее чем за 24 часа на бирже было совершено сделок с Sewer Pass на 8 394 ETH (около $12,8 млн), причем некоторые из них были проданы за 5,75 ETH (около $8 770).

Хотя отмывание криптовалют может быть движущей силой некоторых из этих сделок с Sewer Pass, некоторые игроки явно жаждут доступа к Dookey Dash и готовы тратить деньги, чтобы получить его. Но этот спрос не обусловлен каким-то новым игровым опытом, который предлагает Yuga Labs. Вместо этого спекулянты NFT пытаются использовать игру, чтобы занять место на первом этаже (местная таблица лидеров). Победитель получит неназванный NFT.

Задумка игры примитивна: игроки летят по канализационному тоннелю с видом через плечо, уворачиваясь от препятствий и собирая предметы, чтобы набрать очки, как это делается в многочисленных бесплатных мобильных и веб-играх.

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