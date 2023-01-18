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Инженерный корпус армии США округа Портленд представил своё видение календаря на 2023 год. Военные решили разместить на нём... котиков.
Календарь имеет обычные характеристики, с ежемесячной фотографией и датами внизу. На каждой фотографии изображен огромный кот, который лежит на оборудовании или нападает на него, или на ключевой объект инфраструктуры. Январь начинается с того, что кот использует плотину водохранилища Хиллс-Крик в Орегоне в качестве когтеточки. В июле кошка сидит на палубе корабля инженерных войск. Изображения сопровождаются комментариями о плотинах, гигантских кошках и их поведении.
Инженерный корпус тихо выпустил календарь в конце прошлого года, но недавно он стал достоянием широкой общественности. Представители Портлендского округа написали о нем в Твиттере на прошлой неделе, в шутливом ответе на критику "плохо отфотошопленного" календаря. "По крайней мере, теперь у нас наконец-то есть новогодняя резолюция. Собираюсь записаться на курсы фотошопа", - написала группа.
Cмешные края, причудливый шрифт, глупые надписи и случайный набор текста говорят о том, что это труд любви и радости. Пожалуйста, человек из инженерного корпуса, который сделал это, не ходи на курсы фотошопа. Теперь ждём оригинальный календарь на 2024 год.
Остальные изображения можете посмотреть по ссылке: https://usace.contentdm.oclc.org/digital/collection/p16021coll11/id/5869/rec/1