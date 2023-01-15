Вопреки трендам, штат в США просит воздержаться от покупки электромобилей

В то время как Калифорния и Нью-Йорк продвигаются к запрету на продажу новых автомобилей, работающих на бензине, один из штатов США хочет пойти в противоположном направлении. Законодательное собрание Вайоминга рассматривает резолюцию, которая призывает к поэтапному прекращению продаж новых электромобилей к 2035 году. Представленная в пятницу совместная резолюция сената получила поддержку членов Палаты представителей штата.

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В предложенной резолюции группа законодателей во главе с сенатором Джимом Андерсоном заявляет, что "гордая и ценная" нефтегазовая промышленность Вайоминга создала "бесчисленное количество" рабочих мест и принесла доход в казну штата. В 2021 году Вайоминг добыл 85,43 миллиона баррелей нефти, став в этом году восьмым по величине производителем сырой нефти в стране. Они добавляют, что отсутствие зарядной инфраструктуры в Вайоминге сделает широкое использование электромобилей "нецелесообразным", и что штату придется построить "огромное количество новых электростанций", чтобы "поддержать злоключения электромобилей".

Руководство штата призывает жителей и предприятия добровольно ограничить продажу и покупку электромобилей, с целью полного отказа от них к 2035 году. Если резолюция будет принята, она будет иметь чисто символическое значение. На самом деле, это скорее послание сторонникам электромобилей, чем полный запрет этих транспортных средств.

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