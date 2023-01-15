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Робот RoboBee, размером с насекомое, будет применяться в хирургии
Гарвардский старап создаёт роботов весом всего в 0,1 грамм. Они будут использоваться в нейрохирургии, урологии и хирургии легких
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Когда 17 лет назад Роберт Вуд пришел в Гарвардский университет, он хотел создать робота размером с насекомое, который мог бы летать. И, наконец, в прошлом месяце технология проекта Вуда "RoboBee" была впервые коммерциализирована, выделившись в стартап по производству хирургических роботов, поддерживаемый венчурной фирмой 1955 Capital.

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RoboBee впервые отправился в полет в 2012 году, подключенный к тросу, который обеспечивал питание. В 2019 году он стал самым легким объектом, способным взлетать и летать самостоятельно... Когда робот взлетает, его маленькие крылья хлопают примерно 150 раз в секунду. Многие задаются вопросом, для чего могут пригодиться крошечные летающие роботы весом менее одной десятой грамма. Опыление сельскохозяйственных культур? Наблюдение? Вуд говорит, что никогда не обращал на это особого внимания.

Но недавно ситуация изменилась. Управляющий компании 1955 Capital сказал, что он инвестирует в компании, занимающиеся хирургической робототехникой, на протяжении последнего десятилетия. "Главное, о чем мы мечтали, - как сделать роботизированные руки намного меньше", - сказал инвестор. Они планируют добиться 10-тикратного уменьшения размеров.

Интересно то, как был разработан и изготовлен RoboBee - Вуд черпал вдохновение в технике оригами и складывания и раскладывания детских книг - и подумал, что это может помочь в создании более совершенных малогабаритных хирургических роботов. "Мысли о том, как уменьшить эти устройства до размеров насекомого или меньше, открывают целый ряд возможностей, которые даже хирурги еще не представляют себе", - сказал представитель компании. Пока что компания называется "Проект 1985", что является отсылкой к году, когда была проведена первая операция с помощью роботов. Первоначально компания будет специализироваться на нейрохирургии, урологии и хирургии легких. 

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