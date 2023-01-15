Поздоровайтесь с ионокалорическим охлаждением

Ученые изобрели новый способ снижения температуры, который потенциально может заменить существующие методы на более безопасные для нашей планеты.

реклама

Ионокалорическое охлаждение основано на поглощении и выделении энергии при совершении фазовых переходов вещества. Например, при таянии льда энергия поглощается, а при кристаллизации воды выделяется в окружающую среду. Ионокалорический способ охлаждения как раз вызывает процесс фазового перехода, благодаря тому, что через вещество проходят ионы (заряженные частицы), получаемые из молекул соли.

До сих пор существует проблема хладогентов. Она заключается в том, что их использование и утилизация отрицательным образом влияет на окружающую среду, нанося ей вред. До сих пор никто не смог предложить способ охлаждения, который работал бы эффективно, безопасно и не оказывал влияния на окружающую среду. По словам учёных, ионокалорическое охлаждение как раз способно совместить в себе все эти условия.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

При подаче напряжения, через вещество начинают проходить ионы, что вызывает изменение температуры плавления материала. При плавлении происходит поглощение тепла из окружающей среды. После удаления ионов, материал начинает остывать, возвращая тепловую энергию. В ходе опытов удалось достичь изменения температуры на 25 градусов Цельсия, используя напряжения менее 1 Вольта. Этот способ показывает лучшие результаты, чем технологии, предложенные ранее.