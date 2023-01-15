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Ученые открыли новый способ охлаждения с помощью ионов
Поздоровайтесь с ионокалорическим охлаждением
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Ученые изобрели новый способ снижения температуры, который потенциально может заменить существующие методы на более безопасные для нашей планеты.

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Ионокалорическое охлаждение основано на поглощении и выделении энергии при совершении фазовых переходов вещества. Например, при таянии льда энергия поглощается, а при кристаллизации воды выделяется в окружающую среду. Ионокалорический способ охлаждения как раз вызывает процесс фазового перехода, благодаря тому, что через вещество проходят ионы (заряженные частицы), получаемые из молекул соли.

До сих пор существует проблема хладогентов. Она заключается в том, что их использование и утилизация отрицательным образом влияет на окружающую среду, нанося ей вред. До сих пор никто не смог предложить способ охлаждения, который  работал бы эффективно, безопасно и не оказывал влияния на окружающую среду. По словам учёных, ионокалорическое охлаждение как раз способно совместить в себе все эти условия.

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При подаче напряжения, через вещество начинают проходить ионы, что вызывает изменение температуры плавления материала. При плавлении происходит поглощение тепла из окружающей среды. После удаления ионов, материал начинает остывать, возвращая тепловую энергию. В ходе опытов удалось достичь изменения температуры на 25 градусов Цельсия, используя напряжения менее 1 Вольта. Этот способ показывает лучшие результаты, чем технологии, предложенные ранее.

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#охлаждение #открытие #учёные
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