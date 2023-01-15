Но выбросы парниковых газов все равно увеличились

В прошлом году в Америке "возобновляемые источники энергии впервые за шесть десятилетий превзошли угольную энергетику по всей стране", сообщает New York Times. Ветер, солнце и гидроэнергия произвели 22% электроэнергии в Америке, по сравнению с 20% от угля.

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Но выбросы парниковых газов все равно увеличились по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение было вызвано, главным образом, спросом на авиационное топливо, так как авиаперевозки восстановились с уровня КОВИДа, и оно могло бы быть еще больше, если бы не конфликт в Украине, который привёл к росту цен на топливо.

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В рамках Парижского соглашения США обязались сократить свои выбросы наполовину к 2030 году, используя 2005 год в качестве базового уровня. В настоящее время выбросы сократились лишь на пятнадцать процентов по сравнению с 2005 годом, что оставляет тридцатипятипроцентное сокращение, которое должно быть осуществлено всего за восемь лет. Принятие прошлым летом Закона о снижении инфляции, который санкционирует расходы на экологически чистую энергию в размере около четырехсот миллиардов долларов, стало "поворотным моментом", заявили в Rhodium Group, и может привести к сокращению выбросов "уже в этом году, если правительство сможет ускорить процесс реализации". Тем не менее, предупреждает группа, США "должны значительно активизировать свои усилия".