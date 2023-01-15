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Недавно были опубликованы фотографии смартфона OnePlus Nord CE 3 5G. Согласно информации, предоставленной зарубежным технологическим СМИ MySmartPrice, внутреннее кодовое имя устройства— «Ларри». Телефон будет позиционироваться как средний класс.
В задней части корпуса есть два приподнятых модуля камеры, один из которых является основной камерой, а другой модуль содержит две камеры, но конкретные характеристики камеры пока не ясны, но сообщается, что телефон не имеет сверхширокоугольного объектива. Рядом с тремя камерами есть светодиодная вспышка.
Справа размещена кнопка включения, совмещённая со сканером отпечатков пальцев.
Внизу находится разъёам USB-C, а также 3,5 мм разъём для наушников и решетка динамика. На левой стороне корпуса расположен лоток для сим и кнопки управления громкостью.
Лицевая панель оснащена плоским экраном с отверстием под фронтальную камеру, которая, по сообщениям, будет иметь матрицу 16 Мп. Левая, правая и верхние рамки довольно тонкие, но нижняя рамка явно толще.
Телефон будет оснащен 6,7-дюймовым IPS ЖК-дисплеем Full HD с частотой обновления 120 Гц.
Тыльная часть корпуса оснащена 108-мегапиксельной основной камерой, а также 2-мегапиксельной камерой глубины и 2-мегапиксельной макрокамерой.
Устройство оснащено чипом Snapdragon 695. Девайс будет предлагаться с 8 ГБ / 12 ГБ ОЗУ, и до 256 ГБ флэш-памяти. Смартфон оснащён АКБ на 5000 мАч и поддерживает зарядку до 67 Вт.