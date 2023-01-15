Nvidia представила серию графических процессоров для ноутбуков RTX 40 на выставке CES в начале этого месяца, включая модели с RTX 4050 по RTX 4090. Игровые ноутбуки, оснащенные высокопроизводительными графическими процессорами RTX 4090 и RTX 4080, выйдут на рынок первыми, предварительные продажи стартуют 1 февраля, а основные продажи стартуют 8 февраля.
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В графическом процессоре ноутбука RTX 4090 используется графический процессор AD103 с 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти. Графический процессор RTX 4080 имеет 7424 ядра CUDA и 12 ГБ видеопамяти.
Nvidia заявляет, что архитектура Ada Locelace позволяет создавать новые ноутбуки для энтузиастов. Геймеры могут играть в игры с широким обзором, разрешением 4К и 120 FPS. Создатели контента могут использовать NVIDIA Omniverse с разрешением 4K для 3D-дизайна с полной симуляцией физики, освещения и материалов. Стримеры могут использовать AV1 для прямой трансляции игр на Discord, Youtube или Twich в 4K 60FPS.
По данным Nvidia, ноутбуки нового поколения оснащены графическими процессорами GeForce RTX 4090 и 4080 для ноутбуков, которые могут работать в 3 раза эффективнее, чем флагманские ноутбуки предыдущего поколения , что позволяет пользователям играть в игры с беспрецедентной производительностью.
Розничная цена флагманского ноутбука серии RTX 40 начинается с 2 000 долларов, о цене в России остаётся только догадываться.