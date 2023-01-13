3D-принтер выводит строительство домов на новый уровень - в буквальном смысле.

В Соединённых Штатах Америки двенадцатитонный принтер строит, как сообщается, первый двухэтажный дом, напечатанный на 3D-принтере. Принтер работает непрерывно, наслаивая бетон. Строительство, действительно, носит огромные масштабы. Площадь будущего дома составлят 371 квадратный метр. Само строительство проходит в Хьюстоне. По словам главного архитектора и дизайнера дома, весь процесс займет около 330 часов печати.

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В США очень распространены дома, напечатанные с помощью 3D принтеров. Печать двухэтажный дом очень непросто, для этого нужно сконструировать довольно большой каркас для самого устройства. Не обошлось также и без логистических и других проблем, так, например, нужно обеспечить бесперебойную подачу бетона и электроэнергии для принтера, к тому же свою коррективу могут внести и погодные условия. По словам директора проекта, дом с тремя спальнями уже наполовину готов и продается семье, которая захотела остаться инкогнито. О стоимости такого дома не сообщается, но проекты размером "поменьше" стоят в среднем от 400 000 долларов.