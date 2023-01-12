Автопилот не ограничивается автомобилями. Компания Airbus начала испытания функции помощи пилотам DragonFly, которая может спасти самолет в чрезвычайной ситуации. Система может автоматически перенаправить рейс в чрезвычайной ситуации. Она может не только выбирать маршрут полета к оптимальному аэропорту (с учетом таких факторов, как использование воздушного пространства другими судами и погоды), но и связываться с управлением воздушным движением и оперативным центром авиакомпании. Если пилоты, по каким-либо причинам, потеряли управление, самолет все равно может безопасно приземлиться.
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Соответственно, DragonFly может автоматически приземлиться на любую взлетно-посадочную полосу, используя датчики и алгоритмы компьютерного зрения. Пилоты могут даже получить помощь при рулении по аэропортам благодаря технологии, которая переводит разрешение авиадиспетчеров в полезные подсказки в сопутствующем приложении. Она может помочь в управлении скоростью и предупредить пилотов о препятствиях.
Пока что испытания ограничиваются одним самолетом A350-1000. Возможно, пройдет еще некоторое время, прежде чем DragonFly поступит в производство, и регулирующие органы (например, Федеральное авиационное управление США) одобрят его использование.