Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Airbus тестирует систему помощи пилотам, которая может автоматически изменять направление полетов
Это может спасти самолет в чрезвычайной ситуации
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Автопилот не ограничивается автомобилями. Компания Airbus начала испытания функции помощи пилотам DragonFly, которая может спасти самолет в чрезвычайной ситуации. Система может автоматически перенаправить рейс в чрезвычайной ситуации. Она может не только выбирать маршрут полета к оптимальному аэропорту (с учетом таких факторов, как использование воздушного пространства другими судами и погоды), но и связываться с управлением воздушным движением и оперативным центром авиакомпании. Если пилоты, по каким-либо причинам, потеряли управление, самолет все равно может безопасно приземлиться.

реклама

Соответственно, DragonFly может автоматически приземлиться на любую взлетно-посадочную полосу, используя датчики и алгоритмы компьютерного зрения. Пилоты могут даже получить помощь при рулении по аэропортам благодаря технологии, которая переводит разрешение авиадиспетчеров в полезные подсказки в сопутствующем приложении. Она может помочь в управлении скоростью и предупредить пилотов о препятствиях.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Пока что испытания ограничиваются одним самолетом A350-1000. Возможно, пройдет еще некоторое время, прежде чем DragonFly поступит в производство, и регулирующие органы (например, Федеральное авиационное управление США) одобрят его использование.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#airbus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как США и ЕС запретили себе покупать титан и сталь в РФ – почему Boeing и Airbus теряют миллиарды
Airbus откажется от титана из России, удорожание производства оплатят конечные покупатели самолетов
Airbus строит первую в мире водородную заправочную станцию для самолетов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
111
Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М уже применяются в зоне СВО
+
Биткоин находится в шаге от ралли быков – когда криптовалюта подорожает до 100 000 долларов
4
Ученые выяснили, почему древние римские постройки сохранились до наших дней
2
Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
8
Почему в 2023 году стоит собрать ПК на базе процессоров Intel, и какие камни купить здесь и сейчас
12
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
4
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
8
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
15
Выяснилось, как личные фото тестировщика робота-пылесоса попали в социальные сети
+
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
Китайский процессор Loongson 3A5000 оказался в 3 раза медленнее российского Эльбрус-16С в Geekbench5
4
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
38
Дмитрий Медведев намекнул, что срыв гособоронзаказа чреват уголовным преследованием
3
RTX 4070: коробка, характеристики и рекомендованная стоимость
9
Покупаем видеокарту AMD вопреки слухам и домыслам – Radeon RX 6650 ХТ один из лучших GPU на рынке
9
«Аэрофлот» до 2025 года получит больше 60 отечественных самолётов
10
ИИ чат-бот ChatGPT написал историю о Шерлоке Холмсе
5
В Соледаре попало в окружение 500 солдат ВСУ, если не выйдут ночью, то будут пленены или уничтожены
17
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
3

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
186
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
79
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
55
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
32
Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
21
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
32
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
10
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
142
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
38

Сейчас обсуждают

Михаил Гаврилов
21:00
Макс Диденко, или на куй
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Александр Скотников
21:00
Хавронья, тряску уйми. https://t.me/imperialherald/7798 https://t.me/imperialherald/7803?single
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Саша Коротыш
20:58
== Простое сравнение, если попытаться оценить американский F-35 и российский Су-57, то назвать очевидного победителя невозможно.== Очень даже возможно! Невидимо...
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Kasyan
20:57
Президент решил сам себя уничтожить ядеркой, а Ким сразу испугался как еж, когда на него решила сесть голая задница.
Президент Южной Кореи заявил о намерении создать ядерное оружие в ответ на провокации Ким Чен Ына
Nutty8679
20:56
Так сразу бы и пошел в танчики... С фюрера своего лучше спроси... Про Персон и Харьковскую область... Кароч, ты слился...
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
san-sanich
20:53
Афтор, не пиши о том, в чем не разбираешься. У меня к тебе только один вопрос. Кто заказчик этой вундервафли ? За чей счёт НИОКР проводить будем ?
Почему Су-75 будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке и в Африке
Kasyan
20:53
Ой как "неожиданно", а то ЦИПСО уже обещает в очередной раз доллар по 100 рублей.
Рубль укрепился до уровня середины декабря
FelsheR-BAN100554
20:49
Да уж..., я пожалуй в танчики пойду поиграю. С человеком который не понимает в теме и пытается чужим умом по шпаргалке что-то доказать - быстро становиться не интересно. Завтра получше готовься. Давай...
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Андрей Бахтаров
20:45
Дальнейшего ап не предвидится, (что регион Донбасс даже отопления щя нет) а для rx 6600 и wd770 хотелось бы pci4
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
Kasyan
20:45
Специально для таких как ты придумали википедию, но почему не помогает! Самолет кусок дерьма, но при США упорно продолжает его впаривать всем подряд. Израиль запретил взлет 11 самолетов F-35 после кр...
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем