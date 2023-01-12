Эта дополнительная масса может быть опасна при столкновении.

Электромобили, как правило, весят довольно много из-за своих гигантских аккумуляторных батарей, и это вызывает недоумение у Национального совета по транспортной безопасности США. В своей программной речи председатель NTSB Дженнифер Хоменди сказала, что она обеспокоена тем, что размеры и вес современных электромобилей могут увеличить риск серьезных травм и смерти. Hummer EV весит более 9 000 фунтов (4 тонн), сказала глава совета, а электрифицированные версии таких автомобилей, как Ford F-150 и Volvo XC40, намного тяжелее своих аналогов с двигателями внутреннего сгорания.

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Есть некоторые данные, позволяющие предположить, что дополнительный вес электромобилей может представлять опасность. Green Car Congress указал на комментарий в журнале Nature от 2021 года, в котором исследователи подсчитали, что смертность от дополнительных 700 кг (1 543 фунта) F-150 Lightning по сравнению с бензиновой моделью "конкурирует" с преимуществами нулевого выброса. Вероятность гибели пассажиров при столкновении увеличивается на 12 процентов с каждыми 500 кг (1 102 фунта) разницы в весе, заявила исследовательская группа. Хотя эти проблемы могут уменьшиться с появлением на рынке большего количества электромобилей, они могут оставаться проблемой до тех пор, пока автомобили с двигателем внутреннего сгорания и электромобили будут вынуждены делить дорогу.

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Ученые уже разрабатывают более легкие батареи, и первые электромобили с более плотными твердотельными батареями (которые могут достичь аналогичного запаса хода при меньших размерах) появятся лишь через несколько лет. Хотя электромобили с такой технологией все равно будут тяжелее своих аналогов, работающих на ископаемом топливе, снижение веса может повысить безопасность в дополнение к дальности хода.