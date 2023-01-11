Компания утверждает, что графический процессор покажет производительность "уровня 4K"

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Компания Innosilicon представила свою видеокарту Fantasy 2 на 17-й церемонии награждения China Chip Excellence Awards, где графический процессор, ориентированный на геймеров, получил награду China Chip Excellent Technology Innovation Product Award.

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Innosilicon Fantasy 2 это потребительский продукт на архитектуре PowerVR, который, как утверждается, способен на "высокопроизводительный рендеринг уровня 4K", потребляя при этом очень мало энергии.

Innosilicon утверждает, что возможностей видеокарты Fantasy 2 достаточно для "повседневных нужд", таких как офисная работа, развлечения, CAD и другие приложения. Но когда компания заявляет, что графический процессор "хорошо работает в играх", то речь, скорее всего, идет о казуальных 2D-играх, а не о последних релизах AAA для ПК.

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Несмотря на громкие слова компании, его производительность 1,5 TFLOPs FP32 и вычислительная мощность 10 TOPS (Int8) - это не совсем то, о чем мечтают геймеры. Тем не менее,интересно в 2023 году увидеть на рынке видеокарту с пассивным охлаждением.