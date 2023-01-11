Фотографии, сделанные на короткой выдержке, удивляют своей детализацией

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

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Компания Xiaomi поделилась возможностями фоторежима своего нового флагманского смартфона Xiaomi 13 Pro. Кадры получились действительно впечатляющими. Если телефон компании действительно способен выдавать такой уровень качества, то лидер в рейтинге DxOMark может поменяться.

Для демонстрации работы новой камеры были выбраны хорошо освещённые города в Сычуаньской провинции Китая.

Оптика для основной камеры произведена в сотрудничестве с брендом Leica, в качестве матрицы использован сенсор IMX989 от компании Sony, размером в 1 дюйм по диагонали.

Фокусное расстояние телеобъектива составляет 75мм. Оптический зум 3,2х, к тому же заявлено и о наличии гибридного 70- кратного зума.

Сердцем флагмана будет выступать чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Новинка оснащается 6,73 дюймовым экраном с разрешением 2К.

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В качестве элемента питания используется аккумулятор ёмкостью 4820 мА·ч. Смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки, а также имеет защиту от воды и пыли IP68.