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Компания Xiaomi поделилась возможностями фоторежима своего нового флагманского смартфона Xiaomi 13 Pro. Кадры получились действительно впечатляющими. Если телефон компании действительно способен выдавать такой уровень качества, то лидер в рейтинге DxOMark может поменяться.
Для демонстрации работы новой камеры были выбраны хорошо освещённые города в Сычуаньской провинции Китая.
Оптика для основной камеры произведена в сотрудничестве с брендом Leica, в качестве матрицы использован сенсор IMX989 от компании Sony, размером в 1 дюйм по диагонали.
Фокусное расстояние телеобъектива составляет 75мм. Оптический зум 3,2х, к тому же заявлено и о наличии гибридного 70- кратного зума.
Сердцем флагмана будет выступать чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Новинка оснащается 6,73 дюймовым экраном с разрешением 2К.
В качестве элемента питания используется аккумулятор ёмкостью 4820 мА·ч. Смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки, а также имеет защиту от воды и пыли IP68.