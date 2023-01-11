Испытатели iRobot чувствуют себя обманутыми после того, как их интимные изображения попали в интернет

Компания iRobot заявила, что у нее есть согласие на сбор таких данных в домах, но участники расследования утверждают обратное.

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Тестировщик взял предпродажную версию робота-пылесоса iRobot Roomba J для проведения испытаний. Он дал согласие на то, что устройство будет собирать всевозможные данные, чтобы помочь улучшить его искусственный интеллект, и предоставит iRobot отзывы о его пользовательском опыте. Он уже делал все это раньше, так как занимался бета-тестированием продуктов в течение нескольких лет. По его оценкам, за это время он протестировал более 50 продуктов - все, от кроссовок до камер для умного дома.

Но чего пользователь не знал - и не считает, что давал на это согласие - так это того, что компания iRobot будет передавать данные пользователей, участвующих в тестировании, в интернет-базу, где всё, снятое фронтальными камерами устройств, может быть приобретено за небольшую цену покупателями, которые могут делиться изображениями по своему усмотрению.

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Почти дюжина людей, участвовавших в сборе данных iRobot в период с 2019 по 2022 год, заявили о себе в течение нескольких недель после того, как MIT Technology Review опубликовал расследование о том, как компания использует изображения, полученные изнутри реальных домов, для обучения своего искусственного интеллекта.