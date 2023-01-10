Компания Vixus попросила ИИ чат-бота написать рассказ о величайшем детективе, и вот что из этого получилось

Это была мрачная и туманная ночь в Лондоне, такая, которая заставляет даже самых смелых людей испытывать чувство тревоги. Я, Шерлок Холмс, был призван моим близким другом и коллегой, доктором Джоном Ватсоном, помочь ему в деле чрезвычайной важности.

реклама

Пока мы пробирались по извилистым улочкам города, Ватсон ввел меня в курс дела. Оказалось, что из дома богатой светской дамы пропало ценное бриллиантовое колье, и все улики указывали на то, что виновником преступления является горничная этой дамы.

По прибытии в особняк леди нас встретил дворецкий и провел в гостиную, где нас представили самой леди, миссис Элизабет Гастингс. Это была высокая, импозантная женщина с пронзительными голубыми глазами и надменной манерой поведения.

"Мистер Холмс, доктор Ватсон, я так рада, что вы пришли", - сказала она, жестом приглашая нас сесть. "Как вы, я уверена, можете себе представить, кража моего ожерелья заставила меня чувствовать себя очень расстроенной. Я просто обязана немедленно вернуть его".

Я кивнул, с интересом рассматривая роскошную обстановку. "Скажите, миссис Гастингс, когда вы в последний раз видели ожерелье?"

"Это было вчера вечером, как раз перед тем, как я ушла спать. Я положила его на свое обычное место на туалетном столике и, проснувшись сегодня утром, не заметила ничего странного. Но когда я пошла за ним на утреннюю помолвку, его нигде не было".

Я обменялся взглядом с Ватсоном, понимая, что это означает, что вор, должно быть, проник в комнату, пока миссис Гастингс спала. Это был смелый поступок, но не редкий для отчаянного преступника.

"А горничная, Мэри, была единственным человеком в доме в то время?" спросил я.

Миссис Гастингс кивнула. "Да, Мэри работает у меня уже много лет, и я ей безоговорочно доверяю. Но, боюсь, улики против нее довольно убедительны. Ожерелье было найдено спрятанным в ее комнате вместе с письмом от известного скупщика, предлагавшего ей крупную сумму за драгоценности".

Я поднял бровь. "Мы можем поговорить с Мэри?"

"Конечно. Я распоряжусь, чтобы ее немедленно привели к нам".

Через некоторое время в салон ввели Мэри, кроткую и робкую молодую женщину с изрытым пятнами лицом и опущенными глазами. Я сразу увидел, что она была напугана, и мне стало ясно, что она не была преступницей.

"Мэри, это ты украла ожерелье миссис Гастингс?" спросил я, мой голос был твердым, но мягким.

Она энергично покачала головой. "Нет, мистер Холмс, клянусь вам. Я бы никогда не сделала ничего подобного. Я крепко спала в своей комнате всю ночь, клянусь".

Я верил ей, и я видел, что Ватсон тоже верил. Но чтобы очистить ее имя, нам нужно было нечто большее, чем просто наша интуиция. Я встал и начал расхаживать по комнате, мой разум бешено метался, пока я собирал воедино все улики.

И тут меня осенило. Письмо было написано характерными фиолетовыми чернилами, которые я видел только один раз. Этими же чернилами было написано письмо с угрозами богатому торговцу всего неделю назад.

Я повернулся к миссис Гастингс, мои глаза пылали от возбуждения.

"Я знаю, кто настоящий преступник, миссис Гастингс", - объявил я. "Это ваш сын, Роджер Гастингс. Он уже некоторое время находится в затруднительном финансовом положении, и соблазн ценного ожерелья был слишком велик, чтобы он мог устоять. Письмо было всего лишь уловкой, чтобы перевести подозрения на Мэри".

Миссис Гастингс побледнела от моих слов, и я увидел, что на ее лице ясно написано чувство вины. "Как вы узнали?" - прошептала она.

"Это были фиолетовые чернила, миссис Хастингс. Только избранные имеют к ним доступ, и ваш сын - один из них. Именно он угрожал торговцу на прошлой неделе, вымогая у него деньги. Это был отчаянный поступок, но в конечном итоге он привел его к краху".

Мы с Ватсоном не теряя времени сообщили властям о наших находках, и уже через день Роджер Гастингс был задержан, а ожерелье возвращено законному владельцу. Миссис Гастингс была переполнена благодарностью и раскаянием и поклялась проследить за тем, чтобы ее сын получил помощь, необходимую ему, чтобы изменить свою жизнь.

Так, благодаря дедуктивным способностям Шерлока Холмса, было раскрыто еще одно дело. Когда мы с Ватсоном возвращались на Бейкер-стрит, я не мог не испытывать чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы.

Но я знал, что меня всегда будут ждать новые дела, каждое из которых будет сопряжено с определенными трудностями и загадками. И я был готов к этому, потому что, пока есть тайны, которые нужно разгадать, Шерлок Холмс будет рядом, чтобы решить их.

Конец

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Оригинал: https://www.vixus.co/articles/we-asked-chatgpt-to-write-a-sherlock-holmes-story