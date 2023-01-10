На данный момент это рекордное предложение

Сделка сложная, и она включает в себя получение компанией Microsoft 75 процентов прибыли OpenAi до тех пор, пока она не вернет свои деньги. После этого Microsoft будет владеть 49 процентами акций Open AI, другие инвесторы получат еще 49 процентов, а некоммерческая материнская компания OpenAI - 2 процента.

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Microsoft уже владеет частью OpenAI, а в отчете The Information от 2022 октября говорится, что OpenAI ищет возможность привлечь дополнительное финансирование от Microsoft. А в недавнем отчете говорилось, что Microsoft собирается обогатить свою поисковую систему Bing с помощью ChatGPT.

Все это, безусловно, не осталось незамеченным компанией Google, которая доминирует в сфере поисковых систем с 90-процентной долей рынка. В декабре 2022 года газета New York Times сообщила, что Google, который работает над собственными чат-ботами, считает ChatGPT серьезной угрозой для своего бизнеса.

OpenAI также стоит за DALL-E, приложением на основе ИИ, которое может генерировать фотореалистичные изображения на основе текстовых подсказок. Компания также работает над рядом других инструментов, включая Point-E, который может создавать трехмерные объекты на основе простого текстового ввода.

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Что касается ChatGPT, то его популярность, похоже, продолжает расти: люди каждый день придумывают новые способы использования бота. Это и студенты, использующие его для создания эссе для школьных заданий, и хакеры, создающие вредоносные программы с помощью ChatGPT. Совсем недавно ребята из Vixus попросили ChatGPT написать загадку о Шерлоке Холмсе, что дало неоднозначные результаты.