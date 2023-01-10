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Meta* прекращает поддержку новых функций для гарнитуры OG Quest
У владельцев оригинальной гарнитуры Meta* Quest VR осталось около двух месяцев, чтобы получить максимум от игр.
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В электронном письме, разосланном пользователям Meta* Quest, компания Meta*  подтвердила, что первая версия беспроводной VR гарнитуры больше не будет получать новые обновления функций. Исправления ошибок и патчи безопасности будут выходить до 2024 года, но набор функций на OG Quest больше не изменится.

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Кроме того, Meta* отключает некоторые социальные функции для "оригинального" квеста. Пользователи больше не смогут устраивать вечеринки или присоединяться к ним, а социальные развлечения хаб-зоны Horizon Home будут отключены 5 марта. После этой даты пользователи не смогут общаться со своими друзьями в их виртуальных домах или приглашать их к себе.

Хотя это, несомненно, неприятно, что устройство, на которое люди потратили 400 долларов в 2019 году, будет отброшено менее чем через четыре года, это не является неожиданностью. Компания выпустила значительно более совершенный Quest 2 в 2020 году, сделав первую модель морально устаревшей. А с недавним появлением Quest Pro у Meta* на рынке есть как "доступная", так и премиальная модель. 

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

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