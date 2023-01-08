Запуск может произойти в ущерб другим продуктам компании.

После нескольких лет разработки, давно ожидаемая гарнитура дополненной и виртуальной реальности от Apple почти готова. Компания планирует анонсировать устройство весной этого года перед ежегодной конференцией WWDC в июне. В знак того, что запуск наконец-то не за горами, Apple, как сообщается, поделилась гарнитурой с несколькими известными разработчиками программного обеспечения, дав им возможность впервые взглянуть на свое новое программное обеспечение "xrOS".

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Последний рывок к выпуску гарнитуры повлияет на остальную линейку продуктов Apple. Что касается программного обеспечения, то следующая версия операционной системы iOS, скорее всего, будет поставляться с "меньшим количеством серьезных изменений, чем планировалось изначально" из-за того, что Apple переназначила инженеров-программистов в команду xrOS. То же самое касается и macOS 14.

Аппаратные планы Apple еще менее захватывающие. Компания не планирует никаких "заметных" обновлений для своих линеек iPad, Apple Watch и аудиосистем. Новые модели iPad Pro с OLED-дисплеями уже на подходе, но они, скорее всего, появятся не раньше 2024 года.

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