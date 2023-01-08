В топ 5 "счастливчиков" также попали основатели Google и Binance

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Ларри Пейдж, соучредитель Google, потерял 45,3 миллиарда долларов.

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В прошлом году состояние Ларри заметно снизилось, поскольку Alphabet испытывала трудности с цифровой рекламой. Большая часть состояния Пейджа (на конец года она составляла 83,1 миллиарда долларов) приходится на его 6% долю в Alphabet.

В 2022 году Alphabet замедлила прием на работу и, как сообщается, сократила количество поездок и льгот для сотрудников.

Марк Цукерберг, генеральный директор компании Meta, потерял 79,9 миллиарда долларов.

В конце 2021 года Цукерберг был шестым самым богатым человеком в мире, но 2022 год он закончил на 25 месте в списке Forbes с состоянием 45,6 млрд долларов.

Доходы компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в прошлом году упали, поскольку она столкнулась с потенциальным экономическим спадом и тяжелым годом для цифровой рекламы.

Прошлой осенью компания уволила 11 000 сотрудников, чтобы сократить расходы, поскольку компания работает над созданием метавселенной.

Чангпенг "CZ" Чжао, соучредитель и генеральный директор Binance, потерял 83,3 миллиарда долларов.

Большая часть состояния Чжао, которое на конец 2022 года составляло 12,6 миллиарда долларов, приходится на его контрольный пакет акций криптовалютной биржи Binance.

После краха FTX, которая обратилась за помощью к Binance, прежде чем подать заявление о банкротстве, криптоинвесторы начали выводить свои сбережения, что сказалось на стоимости акций компании.

Джефф Безос, основатель Amazon и Blue Origin, потерял 85,2 миллиарда долларов.

Безос, покинувший пост генерального директора Amazon в 2021 году, по-прежнему является крупнейшим акционером компании. Но в прошлом году акции технологических компаний упали, а стоимость акций Amazon снизилась на 50%. По состоянию на конец 2022 года состояние Безоса составляло 107 миллиардов долларов.

Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla, SpaceX и Twitter, потерял 132 миллиарда долларов.

Недавно Маск уступил свой титул самого богатого человека в мире Бернару Арно, генеральному директору LVMH. Сейчас Маск занимает второе место по состоянию, которое на конец 2022 года составляло 138 миллиардов долларов.

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Большая часть состояния Маска связана с акциями компании Tesla. В прошлом году акции производителя электромобилей упали почти на 70%, отчасти потому, что инвесторы стали беспокоиться из-за приобретения Маском компании Twitter.