В течение последних трех лет Windows 8.1 не получала такую же поддержку расширенными обновлениями безопасности, как Windows 7. После выпуска последнего обновления для операционной системы, Майкрософт прекратит её поддержку. Пользователи Windows 8.1 могут продолжать пользоваться ею, но проблемы безопасности системы больше не будут исправляться ни Microsoft, ни кем-либо еще. Браузеры и другие программы перестанут получать обновления, а некоторые веб-сайты откажутся работать, поскольку новые технологии больше не будут поддерживаться.
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Windows 7, которая также получает последние исправления ESU (Extended Security Update) во вторник, на первый взгляд, находится в похожей ситуации. Microsoft больше не будет выпускать для нее обновления, несмотря на то, что спрос на них все еще есть.
Тем временем 0patch, сторонняя платформа безопасности от словенской лаборатории цифровой безопасности ACROS Security, заявила, что будет поддерживать Windows 7 еще как минимум два года, выпуская критические обновления безопасности. (Стоимость по подписке составит около 25 долларов в год).