В игре туалет — довольно странный объект. Он практически никогда не использовуется игроками, но это не мешает разработчикам изобретать разнообразные туалеты, которые появляются то в одной, то в другой новинке.

Ввиду того, что игроки каждый год сталкиваются с бесконечными новыми играми и бесчисленным количеством новых игровых туалетов, Gamespark, игровое СМИ из Японии, решили выдать эксклюзивный Оскар за туалет в игре.

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Первой, получившей одобрение судей, является игра «Stray». В этом симуляторе прогулки котика, туалет не только выступает в качестве элемента окружающей среды, но и, по мере того как мир теряет людей, туалет перестает иметь практическое значение и берёт на себя роль зарождения новой жизни.

Туалет из «Call of Duty: Modern Warfare II 2022» получил очередную награду «туалет, как родственник, с которым видишься каждый год». Что касается причины, то нетрудно догадаться. В этом году в Call of Duty есть множество туалетов разной формы, новые и старые, стоячие и сидячие, так что вы всегда сможете найти тот, который вам понравится.

Победителем в номинации "Я бы хотел, чтобы эта игра была доступна в Японии" стал "The Callisto protocol". Кибертуалет, полный технологий, он своим металлическим блеском быстро завоевал благосклонность судей. Причина также довольно проста - потому что игра в настоящее время не была выпущена в Японии.

Хотя в большинстве игр туалет можно назвать лишь посредственным объектом, в специальной игре для Steam Deck «Aperture Technology Worker» у вас есть возможность увидеть туалет, занимающий центр сцены. Да, игра получила награду «Toilet Is the Protagonist Award» за выдающийся выбор темы.

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Так же, как самая обсуждаемая игра должна стать игрой года (GOTY), найдётся подобная номинация и для туалета - TOTY (Toilet Of The Year). Такой туалет нашёлся в игре Ghostwire: Tokyo. Она получила единогласное одобрение судей. Самый ужасающий туалет вы найдете здесь: