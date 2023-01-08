Ввиду того, что игроки каждый год сталкиваются с бесконечными новыми играми и бесчисленным количеством новых игровых туалетов, Gamespark, игровое СМИ из Японии, решили выдать эксклюзивный Оскар за туалет в игре.
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Первой, получившей одобрение судей, является игра «Stray». В этом симуляторе прогулки котика, туалет не только выступает в качестве элемента окружающей среды, но и, по мере того как мир теряет людей, туалет перестает иметь практическое значение и берёт на себя роль зарождения новой жизни.
Туалет из «Call of Duty: Modern Warfare II 2022» получил очередную награду «туалет, как родственник, с которым видишься каждый год». Что касается причины, то нетрудно догадаться. В этом году в Call of Duty есть множество туалетов разной формы, новые и старые, стоячие и сидячие, так что вы всегда сможете найти тот, который вам понравится.
Победителем в номинации "Я бы хотел, чтобы эта игра была доступна в Японии" стал "The Callisto protocol". Кибертуалет, полный технологий, он своим металлическим блеском быстро завоевал благосклонность судей. Причина также довольно проста - потому что игра в настоящее время не была выпущена в Японии.
Хотя в большинстве игр туалет можно назвать лишь посредственным объектом, в специальной игре для Steam Deck «Aperture Technology Worker» у вас есть возможность увидеть туалет, занимающий центр сцены. Да, игра получила награду «Toilet Is the Protagonist Award» за выдающийся выбор темы.
Так же, как самая обсуждаемая игра должна стать игрой года (GOTY), найдётся подобная номинация и для туалета - TOTY (Toilet Of The Year). Такой туалет нашёлся в игре Ghostwire: Tokyo. Она получила единогласное одобрение судей. Самый ужасающий туалет вы найдете здесь: