Неясно, были ли атаки на ученых успешными.

Сообщается, что хакеры, действовавшие из России, совершили атаку на три лаборатории, занимающиеся ядерными исследованиями в США. Организация злоумышленников под названием Cold River провела фишинговую атаку на исследователей из Ливерморской, Брукхейвенской и Аргоннской лабораторий летом 2022 года в попытке получить пароли, сообщает Reuters.

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Предполагается, что эти попытки имели место в августе и сентябре, примерно тогда, когда эксперты ООН посетили Запорожскую атомную электростанцию, чтобы помочь предотвратить возможную катастрофу после сильных обстрелов в этом районе. Неясно, насколько успешными были попытки фишинга и для чего хакеры пытались завладеть доступом к системам лабораторий. Однако, старший вице-президент по разведке компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью, рассказал Reuters, что группировка Cold River "напрямую поддерживает информационные операции, проводимые Кремлём". Год назад Cold River смогла узнать информацию из электронных писем экс-руководителя МИ-6, службы внешней разведки Великобритании.