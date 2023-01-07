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В конце прошлого года компания Meta расширила границы потребительской смешанной реальности, выпустив Quest Pro. А теперь на выставке CES 2023 компания HTC наносит ответный удар, представив свой собственный вариант флагманской гарнитуры Vive XR Elite.
Уже сейчас XR Elite соответствует ряду основных характеристик Quest Pro, включая поддержку разрешения 2K (1920 x 1920) для каждого глаза, частоту обновления 90 Гц и полностью автономную работу. Однако при весе 625 граммов (против 722 у Quest Pro) и более удобном оголовье XR Elite еще лучше справляется со своей задачей, обеспечивая легкий переносной VR/AR опыт. HTC предусмотрела возможность извлечь аккумулятор и поместить объективы в относительно компактный контейнер для переноски.
Как и Quest Pro, XR Elite оснащена встроенной функцией отслеживания движения рук, поэтому вы можете легко и интуитивно использовать управление жестами в играх. А благодаря поддержке полноцветной передачи изображения вы не будете чувствовать себя изолированным в одинокой пустоте VR.
За вычислительную мощность очков отвечает чип Qualcomm XR2.
Стоит отметить, что контроллеры XR Elite немного более громоздкие, чем геймпады Touch Pro от Meta. Основной недостаток XR Elite по сравнению с Quest Pro - это отсутствие сложного отслеживания глаз и лица, хотя HTC говорит, что работает над модулями, которые должны устранить эти недостатки.
Стоимость стартует от 1099 долларов США, что дешевле чем конкурент Meta за 1500 долларов. Но это все равно довольно дорого. Но главная проблема заключается в том, что при всех этих новых функциях все ещё ощущается недостаток контента, который мог бы использовать возможности гарнитуры.