Выглядит как iPhone 13... но на Flyme

Китай не перестаёт удивлять копиями товаров известных брендов, вот и на этот раз китайский бренд мобильных телефонов под названием Bumblebee выпустил смартфон Bumblebee 10. Самое интересное — это его внешний вид и система на которой он работает. Дизайн подозрительно сильно похож на iPhone 13 (разве что чёлка здесь поэстетичнее), а работает это чудо под управлением оболочки от компании Meizu.

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Этот телефон стоит всего 579/679 юаней (6100/7200 российских рублей), оснащен восьмиядерным чипом Ziguang T610, дисплеем с использованием технологии матового покрытия AG с 6,52-дюймовым ЖК-экраном. Разрешение экрана скромное - всего 720p. Сзади установлена 13-мегапиксельная основная камера. Фронтальная камера представлена 5-мегапиксельным сенсором. На выбор предложено две конфигурации оперативной памяти и ПЗУ: 4 + 64 ГБ или 6+128 ГБ. Комплектуется устройство встроенной батареей емкостью 4000 мАч. Заявлена поддержка зарядки мощностью 10 Вт. Толщина смартфона 8 мм, вес 208 грамм и работает он на системе Meizu Flyme 9 Lite.