Годом ранее было украдено 8 млрд $

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За прошедший год мошенники украли криптовалюту более чем на $3,9 млрд. Да, это выглядит впечатляющей суммой для потери капитала, но она снизилась на 51,2% если сравнивать с 2021 годом, когда злоумышленники похитили более 8 млрд долларов.

Криптопотери считаются как совокупность взломов и различных случаев кибермошенничества. В прошлом году большинство потерь, а именно $3,77 млрд, было вызвано взломами, включающими 134 случая. Примерно 175 миллионов $ украдено в результате мошенничества в 34 случаях. Как децентрализованные (DeFi), так и централизованные финансы (CeFi) пережили значительные катастрофы, в том числе распад Terra/LUNA и закрытие криптовалютной биржи FTX. Однако, основной целью эксплойтов - более 80% были именно децентрализованные финансы (DeFi).

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Убытки в области DeFi увеличились на 56,2% - с 2 млрд долларов по 107 происшествиям в 2021 году до 3,18 млрд долларов по 155 случаям в 2022 году. Кражи в CeFi, как ни странно, снизились на 87,3% - с 6 млрд долларов США до 768 млн долларов США. Блокчейны, которые больше всего подвергались атакам это BNB Chain - блокчейн система Binance, и блокчейн Ethereum. Вместе атаки на BNB Chain и сеть Ethereum составили более половины всех атак на блокчейны - 63,3%. Следом за ними идет Solana с 6,7% от общего числа атак.