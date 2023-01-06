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В конце 2020 года компания Ring уже демонстрировала концептуальное устройство, которое, как она обещала, появится в домах в будущем. Always Home Cam - это мини-дрон, предназначенный для передвижения по дому и патрулирования в поисках злоумышленников, когда вас нет. Теперь, на выставке CES 2023, компания показала устройство в полете, хотя она все еще не хочет называть дату выпуска и цену.
Весь комплекс выглядит скорее как гаджет для кухонной столешницы, умная корзина для хлеба или что-то подобное, а не как охранный дрон. Он чуть больше, чем кажется на первых демонстрационных видео Ring, хотя и не намного.
Команда Ring объяснила, как это будет работать. Когда устройство дебютирует оно будет охватывать один этаж - в идеале первый - в вашем доме. Вы будете тренировать устройство, держа его в руках (не закрывая камеру) и перемещаясь по дому по нескольким маршрутам. Вы можете задать несколько маршрутов и отдельные путевые точки, так что если вы захотите проверить заднюю дверь вы сможете это сделать без лишнего ожидания.
Если вы заметили что-то неладное, вы также можете остановить дрон в воздухе и оглядеться кругом чтобы осмотреть местность. Для управления дроном не будет отдельного приложения, оно будет встроено в существующее приложение Ring.