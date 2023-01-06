Благодаря 20 000 мини-светодиодам и 5000 зонам подсветки телевизор способен достигать рекордной яркости

реклама

На всемирной выставке потребительской электроники, проходящей в Лас-Вегасе уже не первая компания хвастается "рекордной" яркостью своих телевизоров. И Hisense не стала исключением. Китайская компания показала публике 85-дюймовый 4К телевизор ULED X Mini LED.

Дисплей устройства насчитывает 20 тысяч мини светодиодов и 5 тысяч зон подсветки. По заявлениям производителя максимальная яркость достигает 2500 кд/м2. Днём ранее на этом же мероприятии LG анонсировала свои новые OLED телевизоры с максимальной яркостью более 2000 нит, следом за ней нас удивила компания Samsung, показав свою линейку Neo QLED с максимальной яркостью в 4000 нит.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Как утверждает Hisense, ULED X обладает "коэффициентом контрастности окружающей среды", в три раза большим (150 000:1), чем у обычного OLED-телевизора. Динамический цветовой диапазон при этом удвоен. Помимо этого, новинка оборудована комплектом из 7 динамиков, суммарной мощностью до 80 Вт и поддержкой Dolby Atmos. Для телевизоров Hisense также заявлена поддержка таких технологий, как Dolby Vision, WiFi стандарта 6E, Freesync и других функций, но цена ещё не сообщалась.