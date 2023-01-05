Компания Lenovo в этом году представила Project Chronos - устройство, которое позволяет вам перемещать себя в виртуальные миры.

Всеми любимая ежегодная технологическая конференция в самом разгаре, а это значит, что причудливых, футуристических устройств на ней предостаточно. Компания Lenovo, в частности, представила несколько продуктов, которые заинтригуют вас, если вы любите инновации ради инноваций.

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Необычное устройство, представленное компанией именуется Project Chronos.

Устройство с пока еще кодовым названием выглядит как небольшой проектор, только располагается под телевизором или монитором и подключается через HDMI.

Подобно старой камере Xbox Kinect, Project Chronos использует свою камеру для захвата вашего тела (предположительно, даже выражения лица) и позволяет вам управлять виртуальным аватаром без необходимости использования гарнитуры виртуальной или дополненной реальности. Lenovo утверждает, что это может быть использовано для создания аватаров VTuber или даже для проведения виртуальных занятий по фитнесу.

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Обе эти вещи уже существуют. Но это может стать новым способом их осуществления. К сожалению, Lenovo не назвала ни дату выхода, ни цену, ни даже настоящее название Project Chronos на выставке CES.