Компания BMW снова приехала на выставку CES с очередным причудливым концепт-каром, который может менять цвет. BMW i Vision Dee, представленный на крупнейшей в мире технологической конференции в Лас-Вегасе в среду, является последним концепт-каром автопроизводителя, который позволяет водителям настраивать внешний вид автомобиля с помощью цифровых технологий. Это среднеразмерный седан с экстерьером, в котором используется технология E Ink для быстрого переключения между 32 цветами или их сочетаниями, и который будет доступен в моделях BMW Neue Klasse EV с 2025 года.
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BMW уже некоторое время играет с технологией изменения цвета, например, представив на прошлогодней выставке CES автомобиль iX Flow, который может превращаться из черного в белый с помощью технологии E Ink. Новый i Vision Dee - это первое полноцветное применение технологии E Ink на внешней стороне автомобилей BMW. Водители могут выбирать из 32 оттенков на поверхности кузова, которая разделена на 240 индивидуально управляемых сегментов.
BMW также показала обновленный Head-Up Display для i Vision Dee, который представляет собой высокотехнологичную, настраиваемую цифровую панель смешанной реальности, расположенную на всем лобовом стекле. Водители могут получить доступ к информации о вождении, коммуникации, AR-проекции на своем лобовом стекле. Кроме того, автомобиль поставляется с затемняемыми стеклами.