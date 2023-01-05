Краткое содержание для тех, кто мог что-то пропустить

В этом году на выставке CES компания Samsung представила новые QD-OLED телевизоры и 57-дюймовый игровой дисплей 8K, проектор 2023 Freestyle и новые умные предметы кухонного гарнитура Bespoke. Во время своего выступления компания подробно рассказала о новых функциях и обновлениях своих продуктов, включая новый режим стирки для стиральных машин, который может уменьшить загрязнение микропластиком. Докладчики рассказали о SmartThings Workspace, позволяющем удаленно подключаться к связанным устройствам, а также о SmartThings Pet Care. Сервис Samsung для домашних животных может отправлять вам уведомления, когда ваши собаки лают, и показывать видео на подключенном дисплее, чтобы развлечь их. Кроме того, он позволяет камере робота-пылесоса распознавать собак и кошек. Кроме того, Samsung представил новейший концентратор SmartThings, который пока является самым маленьким. SmartThings Station, имеет кнопку, с помощью которой можно программировать умные светильники, кондиционер или другие домашние устройства, например, умные жалюзи. Это первый продукт Samsung со встроенной поддержкой Matter, что дает ему возможность подключаться к устройствам других производителей с поддержкой Matter. Любой контент, воспроизводимый на новейших смарт-телевизорах Samsung, теперь может синхронизироваться с лампами Philips Hue Lights для создания захватывающих световых эффектов. Компания также рассказала о Knox Matrix, своем решении для обеспечения безопасности, которое действует как частная система блокчейн для устройств умного дома. Наконец, Samsung представила технологию для автомобильных салонов, разработанную в партнерстве с Harmon, а также новую технологию дисплея под названием Relumino mode, которая может помочь людям со слабым зрением видеть изображения более четко.