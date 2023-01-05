Новый смартфон Самсунг начального уровня.

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A14 5G в рамках мероприятия CES 2023. Бюджетный телефон обладает большим потенциалом для своей цены, которая, как стало известно, составляет 199 долларов США для рынка США и 229 евро для некоторых европейских рынков. Samsung Galaxy A14 оснащен процессором Dimensity 700 или Exynos 1330 SoC, в зависимости от региона.

реклама

Смартфон предлагает несколько улучшений по сравнению с предшественником Galaxy A13 5G, включая 13-Мп селфи камеру, которая превосходит 5-Мп камеру, использовавшуюся ранее. Кроме того, покупатели Galaxy A14 5G получат 6,6-дюймовый дисплей для просмотра контента, в то время как Galaxy A13 5G поставлялся с 6,5-дюймовой панелью. (Здесь стоит отметить, что 4G-вариант Galaxy A13 имеет 6,6-дюймовый экран и 8 МП камеру selfie).

Некоторые другие ключевые характеристики Galaxy A14 5G такие же, как и у Galaxy A13 5G, например, основная камера 50 МП, аккумулятор емкостью 5 000 мАч и панель FHD 90 Гц. Варианты конфигурации памяти для Samsung Galaxy A14 5G - 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ хранилища. Варианты цветового оформления: черный, светло-зеленый, темно-красный и серебристый. Android 13 предустановлен, что означает, что владельцы Galaxy A14 5G смогут использовать One UI 5 от Samsung и пользоваться двумя годами поддержки ОС и четырьмя годами обновлений безопасности.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Samsung Galaxy A14 5G поставляется с двумя разными процессорами в зависимости от рынка. Так, покупатели в США получат чип MediaTek Dimensity 700, а в Европе - процессор Exynos 1330. Оба чипа 8-ядерные, первый из них работает на частоте до 2,2 ГГц, а второй может просто превысить эту тактовую частоту, разогнавшись до 2,4 ГГц.