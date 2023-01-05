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На крупной выставке Qualcomm представила SoC Snapdragon Ride Flex - новую автомобильную вычислительную платформу, которая, как и остальные платформы семейства Snapdragon Ride Platform, интегрирует одобренный NCAP и сертифицированный Европейскими общими правилами безопасности стек Ride Vision для управления датчиками, необходимыми для возможностей автопилота нового поколения.
Flex SoC также будут поставляться с предустановленным набором программного обеспечения для таких приложений, как гипервизор автомобиля, а также его информационно-развлекательной системы. Они также предназначены для обеспечения таких функций, как помощь при парковке и мониторинг состояния водителя.
Первое поколение этих процессоров уже пробуют автомобильные производители, а массовое производство планируется начать в 2024 году.