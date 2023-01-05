Компания ASRock представила на выставке CES новый монитор PG 34WQ15R3A с 34-дюймовым экраном, разрешением 3440*1440, частотой 165 Гц и некоторыми уникальными функциями.

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3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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Согласно сообщениям, премиальные мониторы Phantom Gaming оснащены встроенной антенной Wi-Fi. Антенна также совместима с Wi-Fi 4/5/6/6E/7, обеспечивая усиление до 7 дБи, что позволяет компьютеру эффективно и стабильно принимать сигналы Wi-Fi, создавая плавную игру без задержек.

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Подставка для монитора имеет встроенный 1,3-дюймовый небольшой OLED-экран , и игроки могут настраивать статические изображения или GIF-анимацию, чтобы создать свой уникальный стиль либо выводить полезную информацию.