Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
ASRock представила монитор 34" 3440*1440/165 Гц с Wi-Fi и OLED-экраном
Компания ASRock представила на выставке CES новый монитор PG 34WQ15R3A с 34-дюймовым экраном, разрешением 3440*1440, частотой 165 Гц и некоторыми уникальными функциями.
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Согласно сообщениям, премиальные мониторы Phantom Gaming оснащены встроенной антенной Wi-Fi. Антенна также совместима с Wi-Fi 4/5/6/6E/7, обеспечивая усиление до 7 дБи, что позволяет компьютеру эффективно и стабильно принимать сигналы Wi-Fi, создавая плавную игру без задержек.

реклама

Подставка для монитора имеет встроенный 1,3-дюймовый небольшой OLED-экран , и игроки могут настраивать статические изображения или GIF-анимацию, чтобы создать свой уникальный стиль либо выводить полезную информацию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asrock #монитор #ces 2023 #анонсы #165гц #165 hz #165 гц #monitor
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россию не пустили на крупнейшую технологическую выставку CES 2023
MSI Titan GT77 HX - игровой ноутбук за 5299$
CES 2023: Бюджетный Samsung Galaxy A14 5G с 13 МП селфи-камерой и дисплеем 90 Гц за 199$
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России за копейки продали прифронтовой завод по ремонту БМП – предприятие распилят на металл
27
За сутки армия РФ уничтожила 4 американские РСЗО HIMARS и 4 чешские РСЗО RM-70 Vampire
36
Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen4 в декабре были в 5 раз менее популярны по сравнению с Zen3
5
Нейросети Midjorney и Stable Diffusion не смогли нарисовать Карлсона
5
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
55
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
33
Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту вышел на боевую службу
21
Первая партия новейших вертолётов Ка-52М передана ВКС России
10
52 смартфона Xiaomi уже получили стабильную MIUI 14 Beta на Android 13
2
Поступили новые данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS - их стало больше
92
Европа не замёрзнет этой зимой, а цены на газ рухнули - почему так вышло
5
Представлены ноутбуки GIGABYTE Aero Creator с CPU Intel Core 13-го поколения и GPU RTX 4000
+
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться несмотря на падение курса рубля
+
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
53
Сколько будет стоить Биткоин в 2023 году – изучаем популярные прогнозы и несбывшиеся предположения
7
AMD Ryzen 7 5800X3D в декабре обошел по продажам все Ryzen 7000 вместе взятые – магазин Mindfactory
8
Инсайдер раскрыл несколько подробностей о GTA 6 и рассказал, как узнать дату выхода игры
2
MSI представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в сериях SUPRIM, GAMING TRIO и VENTUS
+
Недорогие геймерские видеокарты NVIDIA подешевели после Нового года – GeForce RTX 3050 скинула 13%
5
Intel представила 16 новых настольных процессоров Core 13-го поколения
4

Популярные статьи

Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
44
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
28
ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
118
В США строят новые десантные корабли класса Америка
21
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
9
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
9
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
5
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
9
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
4
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
8

Сейчас обсуждают

Kasyan
08:39
Нацизма нет, твердо и чётко.
Россию не пустили на крупнейшую технологическую выставку CES 2023
Роман Ефимочкин
08:38
Куколдон-это твой батя.
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
Илья Ильин
08:36
Кто?
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Илья Ильин
08:36
С кем было сотрудничество? С братушками из соцлагеря? О поправке Джексона-Вэника слыхали? Об эпичной Истрии с покупкой ЧПУ Тошиба, для обработки винтов атомоходов, например и о многом другом.
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Илья Ильин
08:34
Почему "станем". Вы уже. Причем давно.
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Илья Ильин
08:34
Интересно, что и 10 лет назад такие вещи России не особо продавали
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
VRoman
08:26
0 Гц по приведённым спецификациям - это не так много, как ты думаешь. :-) Скорее проц сначала упираться в предел потрбления, а потом снижать частоты. Наверно оптимизированно именно для игр, где процы ...
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
V.L.A.D.L.E.N
08:24
Малый прирост. Это печаль. Даже 13 поколение не догонит.
Инсайдер поделился результатами тестов Ryzen 7 7800X3D в ряде игр — ощутимо быстрее Ryzen 7 5800X3D
Vorvort
08:21
У 3D процессоров частоты намного ниже, по - этому и потребление такое.
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
Senyor74
08:17
ты совсем отбитый дебил. германия, турция, скоро финляндия и швеция. это только навскиду.
Украинская разведка: Россия разместила на территории Белоруссии ядерное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем