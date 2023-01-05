Согласно сообщениям, премиальные мониторы Phantom Gaming оснащены встроенной антенной Wi-Fi. Антенна также совместима с Wi-Fi 4/5/6/6E/7, обеспечивая усиление до 7 дБи, что позволяет компьютеру эффективно и стабильно принимать сигналы Wi-Fi, создавая плавную игру без задержек.
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Подставка для монитора имеет встроенный 1,3-дюймовый небольшой OLED-экран , и игроки могут настраивать статические изображения или GIF-анимацию, чтобы создать свой уникальный стиль либо выводить полезную информацию.