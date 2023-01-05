Nanoe X Portable Air Purifier - новый очиститель воздуха от Panasonic с голосовым помощником Amazon Alexa размером со стакан

В среду на выставке CES 2023 компания Panasonic Automotive представила портативное решение для очистки автомобиля от токсинов и неприятного запаха.

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Портативный очиститель воздуха nanoe X размером с дорожную кружку помещается в подстаканник и борется с запахами и вредными загрязнителями воздуха. Это и запах жареной еды из вашего любимого кафе, и аллергены, такие как пыльца и волосы домашних животных, а также помогает подавить вирусы, бактерии и плесень. Запатентованная технология nanoe X компании Panasonic производит крошечные электрически заряженные частицы воды, содержащие окислитель, который эффективно расщепляет вещества в воздухе. Проще говоря, он действительно эффективно очищает воздух и не требует фильтра.

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Что касается внешних загрязнителей, то он также может уменьшить запах дыма, сказал представитель компании. Очиститель воздуха сертифицирован California Air Resource Board (CARB), а также Underwriters Laboratories (UL) и Electrical Testing Laboratory (ETL), которые имеют строгие стандарты для очистителей воздуха и электробезопасности соответственно. Очиститель воздуха работает от USB и очищает автомобиль за два часа при низком уровне шума (36 дБ).