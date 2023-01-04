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Компания ASUS делает попытку создать 3D без очков в 2023 году, начиная со своего нового ноутбука ProArt StudioBook. Он оснащен 16-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3,2K, которая способна переходить в 3D одним нажатием. Эта функция, которую ASUS называет Spatial Vision, использует отслеживание движения глаз и линзы для передачи двух отдельных изображений в глаза. Это позволяет просматривать такие вещи, как 3D-модели и фильмы, с той же глубиной, которую вы ожидаете от обычного 3D-экрана в очках.
Это не совсем новинка - компания Acer уже несколько лет рекламирует свою технологию SpatialLabs, которая совсем недавно была использована в игровом ноутбуке. ASUS, похоже, идет по аналогичному пути, ориентируясь в первую очередь на профессиональных пользователей. Помимо ProArt StudioBook 16 3D OLED, технология Spatial Vision также появится в чуть менее премиальном VivoBook Pro. Ценовая информация пока недоступна, но можно ожидать, что вы заплатите гораздо больше, чем за обычный 2D-ноутбук.
Судя по краткой демонстрации, проведенной ASUS, Spatial Vision на StudioBook 16 выглядел впечатляюще, хотя потребовалось несколько попыток, чтобы заставить его работать должным образом.