Технология компании "Spatial Vision" также появится в Vivobook Pro.

реклама





Компания ASUS делает попытку создать 3D без очков в 2023 году, начиная со своего нового ноутбука ProArt StudioBook. Он оснащен 16-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3,2K, которая способна переходить в 3D одним нажатием. Эта функция, которую ASUS называет Spatial Vision, использует отслеживание движения глаз и линзы для передачи двух отдельных изображений в глаза. Это позволяет просматривать такие вещи, как 3D-модели и фильмы, с той же глубиной, которую вы ожидаете от обычного 3D-экрана в очках.

Это не совсем новинка - компания Acer уже несколько лет рекламирует свою технологию SpatialLabs, которая совсем недавно была использована в игровом ноутбуке. ASUS, похоже, идет по аналогичному пути, ориентируясь в первую очередь на профессиональных пользователей. Помимо ProArt StudioBook 16 3D OLED, технология Spatial Vision также появится в чуть менее премиальном VivoBook Pro. Ценовая информация пока недоступна, но можно ожидать, что вы заплатите гораздо больше, чем за обычный 2D-ноутбук.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Судя по краткой демонстрации, проведенной ASUS, Spatial Vision на StudioBook 16 выглядел впечатляюще, хотя потребовалось несколько попыток, чтобы заставить его работать должным образом.