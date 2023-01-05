Целый ряд обновленных ноутбуков ASUS появится этой весной.

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Наряду с игровыми ноутбуками и моделями, обеспечивающими 3D-изображение без очков, компания ASUS представила на выставке CES несколько обновленных систем общего назначения.

Во-первых, это новейший Zenbook Pro 16X OLED, который, по словам ASUS, является самым мощным Zenbook на сегодняшний день. В спецификациях указан процессор Intel Core 13-го поколения, графический процессором NVIDIA GeForce RTX 40-й серии и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X DRAM.

ASUS утверждает, что Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) имеет "уникальный" процессор Intel и дизайн Supernova System, который уменьшает площадь материнской платы на 38%, обеспечивая более эффективное охлаждение. Также увеличено пространство для силовых компонентов графического процессора, что, по словам ASUS, обеспечивает более высокую и стабильную производительность GPU. Как следует из названия, эта модель оснащена OLED-дисплеем. Это 16-дюймовый сенсорный HDR-экран с разрешением 3,2K, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. Имеется автоматически наклоняющаяся клавиатура, которая поможет вам найти идеальный угол для набора текста. Вы также сможете воспользоваться функцией ASUS Dial, которая должна обеспечить более точное управление в приложениях, ориентированных на творчество.

Zenbook Pro 14 OLED также получит новую подсветку. Модель UX6404 оснащена дисплеем NanoEdge Dolby Vision с разрешением 2,8K, 120 Гц, 100-процентной гаммой DCI-P3 и проверкой Pantone для точной цветопередачи. Он оснащен процессором Intel Core 13-го поколения, графическим процессором GeForce RTX 40-й серии, твердотельным накопителем емкостью 2 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Имеется слот для модулей памяти SO-DIMM емкостью до 32 ГБ, а также возможность подключения WiFi 6E и аккумулятор емкостью 76 Втч. ASUS утверждает, что все это поместилось в корпус весом 3,64 фунта (1,65 кг) и толщиной менее 0,7 дюйма (1,8 см).

Что касается Zenbook 14X OLED (UX3404), то он оснащен 14,5-дюймовым HDR-дисплеем с разрешением 2,8K, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. Ноутбук оснащен процессором Intel Core 13-го поколения, графическим процессором GeForce RTX 3050, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ и батареей емкостью 70 Втч. Тонкий и легкий 14X поставляется в двух цветах - Inkwell Gray и Sandstone Beige. Последний вариант имеет крышку с "новым экологичным покрытием Plasma Ceramization, которое создает керамическую поверхность и ощущение камня".

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Между тем, бизнес-ноутбук ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) представляет собой цельнометаллический ноутбук. Компания утверждает, что "экологически чистый производственный процесс помогает сократить количество производственных материалов на 29 процентов и сократить время производства на 75 процентов, чтобы максимально повысить энергоэффективность производства". Также утверждается, что он легче, чем большинство 13-дюймовых ноутбуков.