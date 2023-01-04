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OnePlus 11 5G и Buds Pro 2 появятся в продаже в Китае 9 января
Глобальная версия устройств будет доступна 7 февраля.
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OnePlus официально представила свой новый флагманский телефон и наушники в Китае, более чем за месяц до их глобального дебюта. OnePlus 11 5G и OnePlus Buds Pro 2 будут доступны в родной стране компании с 9 января, а их мировой релиз состоится 7 февраля. OnePlus уже раскрыла большинство функций нового телефона еще в декабре, включая слайдер Alert Slider, который отсутствовал в OnePlus 10T. В соответствии со своим названием, слайдер позволяет легко переключиться из режима оповещения в беззвучный или виброрежим и наоборот. 

OnePlus 11 5G работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который обещает улучшения ИИ, камеры и скорости 5G, а также поддержку трассировки лучей. Кроме того, он использует технологию зарядки SuperVOOC от Oppo для быстрой зарядки двухъячеечной батареи емкостью 5000 мАч, имеет 16 ГБ оперативной памяти и оснащен 6,7-дюймовым 2K AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он оснащен тремя сенсорами камеры, основным из которых является 50-мегапиксельный.

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Что касается OnePlus Buds Pro 2, они оснащены двухдрайверными динамиками MelodyBoost, которые компания называет "технологией, полученной из динамиков премиум-класса", которую она разработала совместно с датским производителем динамиков Dynaudio. OnePlus заявляет, что раскроет больше информации о наушниках во время своего мероприятия 7 февраля в Нью-Дели, Индия.

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#oneplus #oneplus 11 #buds pro 2 #ван плас
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