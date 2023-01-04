Похоже, что у Tesla появится ещё один конкурент в премиум-сегменте.

Марка Stellantis (Chrysler) представила на выставке CES концепт кабины Synthesis, который демонстрирует, чего можно ожидать от электромобилей следующего поколения. Наиболее примечательно, что двухместный демонстрационный образец построен на базе технологии самостоятельного вождения 3-го уровня - то есть, он предполагает, что в ограниченных условиях вы не будете держать руки на руле.

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Информационно-развлекательный центр с дисплеем диагональю 37,2 дюйма обеспечивает обычные элементы управления мультимедиа и навигацией, но также предназначен для использования при автономном вождении. Вы можете участвовать в видеозвонках, играть в игры, петь караоке или даже создавать собственную музыку. Неясно, как это будет интегрировано в серийный автомобиль (на концепте нет рулевого колеса), но Chrysler присоединяется к Mercedes, Tesla и другим автопроизводителям, предлагающим водителям автомобильные приложения для развлечения.

Chrysler также поддерживает тенденцию экологически чистых интерьеров. Оба сиденья имеют чехлы растительного дубления с отделкой "upcycled", а поверхность приборной панели полностью изготовлена из переработанного пластика. Даже пол сделан из ореха, полученного из экологически чистого сырья, утверждают в Chrysler. Общий вид был вдохновлен прошлогодним концептом Airflow EV.

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Пока неизвестно, когда именно вы увидите элементы Synthesis в автомобилях Chrysler. Однако ранее компания заявляла, что представит свой первый EV в 2025 году, а полный портфель автомобилей - в 2028 году. Однако, сейчас Chrysler находится позади других производителей автомобилей, которые уже внедряют электромобили и передовые информационно-развлекательные платформы.