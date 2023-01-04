Обновлённые дисплеи Nebula, улучшенное охлаждение и видеокарты Nvidia 40й серии

Компания ASUS обновляет свои игровые ноутбуки, оснащая их дисплеями HDR Mini LED, улучшенным охлаждением и обновленными процессорами и графикой. Однако, поскольку компания еще не объявила цены, сложно судить о стоимости последних моделей.

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Дисплей Nebula в этом году встречается в большем количестве моделей, чем когда-либо. Этот фирменный знак компании обозначает экраны с высокой частотой кадров (120 Гц для экранов 4K и QHD и 240 Гц или выше для 1080p), яркой подсветкой и живыми цветами. Между тем, новый вариант Nebula HDR похож на ультра-премиальную версию, отличающуюся панелями Mini LED. Например, дисплей Nebula HDR в Strix SCAR 16 - это Mini LED с 1024 зонами затемнения (вдвое больше прошлогодней модели) и частотой обновления 240 Гц. Хотя мы еще не знаем цены, можно с уверенностью сказать, что эти модели будут стоить очень дорого.

Новые ноутбуки, которые выйдут во втором квартале, также оснащены обновленными процессорами 13-го поколения Intel или AMD Ryzen Zen 4, в зависимости от конфигурации. Новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop обеспечивают графику в максимальных вариантах новых машин.

ASUS добавила "интеллектуальное охлаждение" в несколько новых моделей, включая Zephyrus M16 и Strix в 16- и 18-дюймовых вариантах. Для этого компания использовала радиатор во всю ширину задней панели устройства. ASUS также добавила третий охлаждающий вентилятор в некоторые модели. (Впервые он появился в модели Flow X16 в 2022 г.) Этот дополнительный вентилятор улучшает воздушный поток к графическому процессору и другому внутреннему оборудованию.

Линейка Strix SCAR, которую ASUS называет "флагманами производительности", имеет более крупные 16- и 18-дюймовые экраны, чем их 15- и 17-дюймовые предшественники (включая Nebula HDR в самых дорогих уровнях). Кроме того, ASUS утверждает, что в этом году улучшения в системе охлаждения позволили этим моделям повысить частоту кадров. Между тем, Strix G16 и G18 - это чуть менее дорогие (скорее всего, более дешевые) эквиваленты Strix 16 и 18 с теми же возможностями CPU и GPU.

ASUS также обновляет свою легкую и тонкую линейку Zephyrus. ROG Zephyrus M16 оснащен дисплеем Nebula HDR. Как и некоторые другие модели, топовые модели включают MUX Switch и NVIDIA Advanced Optimus. Они обходят интегрированную графику машины, используя дискретную графику почти мгновенно. Радиатор во всю ширину корпуса и технология tri-fan также позволяют ему работать на 25 Вт выше, чем версия 2022.

Между тем, Zephyrus G16 имеет те же процессор и графику, а также дисплей QHD Nebula, поддерживающий частоту 240 Гц. Его меньший брат, Zephyrus G14, получил панель Nebula HDR с 504 зонами затемнения и пиковой яркостью 600 нит.

Ноутбук ASUS Duo 16 - это последняя итерация причудливой линейки ноутбуков с двумя экранами. Как и модель 2022 года, обновленная версия имеет 16-дюймовую панель Mini LED в качестве основного экрана с меньшим дисплеем 4K внизу для многозадачности. Она также присоединяется к другим моделям, предлагая новую графику NVIDIA и MUX Switch в моделях высшего класса.

Компания также обновила ROG Flow, свои планшетные ПК 2-в-1 для геймеров. Модель Flow X13 с вращающимся на 360 градусов шарниром оснащена 13-дюймовым дисплеем Nebula с частотой обновления 165 Гц. Кроме того, ASUS изменила дизайн корпуса, сделав его на 10 мм меньше и увеличив емкость аккумулятора (с 62 до 75 Втч) при сохранении прежней раскладки клавиатуры. Компания также сделала тачпад больше и изменила конструкцию шарнира 2-в-1, улучшив вентиляцию и облегчив захват.

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Более крупный собрат X13, Flow X16, оснащен сенсорным экраном HDR Mini LED с частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью 1 100 нит. Кроме того, во всех устройствах ASUS 2023 Flow используется стекло Gorilla Glass DXC от Corning, которое позволяет увеличить твердость на 40% и уменьшить блики.