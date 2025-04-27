Ожидается, что часть финансирования может быть использована для разработки суперкомпьютера Colossus 2

Агентство Bloomberg сообщает, что компания Илона Маска XAI нацелена на привлечение крупного финансирования в размере 20 миллиардов долларов и в настоящее время ведёт переговоры с потенциальными инвесторами.

Пока неясно, сможет ли XAI привлечь столь крупную сумму, но в случае успеха это станет вторым по величине финансированием стартапов за всё время. Первым был проект OpenAI в начале этого года, когда компания, занимающаяся ИИ, успешно привлекла от инвесторов колоссальные 40 миллиардов долларов.

Финансирование потенциально может увеличить стоимость XAI более чем на 120 миллиардов долларов, что станет ошеломляющим скачком для стартапа. Хотя XAI пока не ответила на запрос о комментарии, один из источников намекнул, что сумма финансирования вероятно превысит 20 миллиардов , поскольку точная сумма и условия ещё не определены.

XAI Holdings - это новая инициатива Илона Маска, состоящая из компании Маска xAI и социальной платформы X (ранее Twitter, заблокирована в РФ). В марте Илон Маск подтвердил, что XAI приобрела X в результате сделки с акциями.

«Будущее xAI и X взаимосвязано. Сегодня мы официально объединяем данные, модели, вычисления, дистрибуцию и специалистов. Это объединение раскроет огромный потенциал за счёт сочетания передовых возможностей и опыта xAI с широким охватом соцсети X», — сказал Маск.

Ожидается, что часть финансирования может быть использована для разработки суперкомпьютера Colossus 2. Предполагается, что в гигантском суперкомпьютере с искусственным интеллектом будет 1 миллион графических процессоров NVIDIA стоимостью от 35 до 40 миллиардов долларов.