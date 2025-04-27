Компания из Купертино может столкнуться с серьезными логистическими проблемами при попытке перенести производство iPhone

Рынок США всегда будет иметь первостепенное значение для Apple, поскольку он приносит наибольшую прибыль от продаж смартфонов. Это означает, что с введением новых пошлинных тарифов покупательная способность снизится, что приведёт к негативным последствиям для прибыли компании из Купертино. Ранее сообщалось, что Apple перенесёт производство iPhone из Китая в Индию, чтобы избежать ненужных сборов. Однако аналитики называют такой подход «нереалистичным» и говорят, что перенос сборочных работ в Индию не защитит компанию от увеличенных расходов.

"Перенос производства iPhone из Китая в Индию не принесёт пользы Apple, поскольку производство различных компонентов по-прежнему будет ограничено одним регионом - Китаем."

Как сообщает MyDrivers, аналитик Крейг Моффитт предположил, что перенос производства iPhone компанией Apple из Китая в Индию нереалистичен. Apple также может использовать низкую стоимость рабочей силы для сохранения своей прибыли, но Моффитт считает, что перенос производства iPhone не решит проблему с пошлинными тарифами. В конце концов, десятки компонентов для iPhone по-прежнему придётся производить за границей, а это значит, что в обозримом будущем цепочка поставок Apple будет по-прежнему основываться на Китае.