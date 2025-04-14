Компанию Ильи Суцкевера уже оценили в 32 миллиарда долларов

Компания Safe Superintelligence Inc (SSI), основанная Ильёй Суцкевером, получила поддержку от Alphabet (Google), Nvidia и других инвесторов, сообщает Reuters. Суцкевер являлся одним из сооснователей OpenAI, но покинул компанию после восстановления в должности Сэма Альтмана, которого ненадолго отстранили от работы. Новая компания, которую он основал, SSI, до сих пор была крайне скрытной, а на сайте все еще отображается первоначальное объявление от июня 2024 года.

Когда агентство Reuters спросило об условиях инвестирования, представители Nvidia, Alphabet и SSI отказались комментировать этот вопрос. О финансировании стало известно только благодаря анонимному источнику, который раскрыл подробности. Илья Суцкевер

Когда SSI наконец-то объявит о выпуске продукта, финансирование со стороны Google и Nvidia может в конечном итоге обеспечить этим компаниям доступ к "сверхИИ". Microsoft поддерживала OpenAI и до тех пор, пока не разработала собственный Phi LLM, в значительной степени полагалась на OpenAI для работы Copilot.

Помимо финансовой поддержки, Google объявила, что Safe Superintelligence сотрудничает с Google Cloud и использует их фирменный TPU (тензорный процессор) для ускорения исследований и разработок в области создания безопасного сверхинтеллектуального ИИ.

Хотя сейчас мы мало что знаем об SSI, источники, опрошенные Reuters, сообщили, что Greenoaks оценила компанию в 32 миллиарда долларов.