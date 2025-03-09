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AnLesha
Секретный космический шаттл США X-37B вернулся из 434-дневного "путешествия"
По заявлению командования Космических сил США, X-37B проводил "тестирование маневренных возможностей"

В пятницу 7 марта на Землю из "434-дневного кругосветного путешествия" вернулся один из самых засекреченных летательных аппаратов Вооруженных сил США - мини-шаттл X-37B, который, как утверждается, обычно используется для проведения военных экспериментов.

X-37B созданы компанией Boeing и с момента первого запуска в 2010 году провели в космосе в общей сложности 908 дней. Этот X-37B был запущен компанией SpaceX Илона Маска еще в декабре 2023 года. Цели миссии остались засекречены даже после его возвращения. Шаттл не имел на борту людей, управление и сбор данных осуществлялись дистанционно. Длина шаттла (или, как его еще называют "космического самолета") составляет 8,8 метра, а размах крыльев — 4,5 метра.

О возвращении шатла в СМИ стало известно не сразу, представительство U.S. Space Force спустя несколько часов после посадки выложило несколько фотографий на которых виден "бело-чёрный космический самолёт", стоящий на бетонном покрытии.

Это был седьмой по счету полёт одного из X-37B. Как утверждают представители Космических сил (КС), «в ходе миссия были испытаны возможности X-37B по смене орбиты, совершению маневров, а также некоторые тактики для экономии топлива» . Командование КС США назвало полет «новой захватывающей главой в программе X-37B».

#космос #x-37b #шаттл
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