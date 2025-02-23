Еще одно пятно на репутации Nvidia после скандала с оплавлением коннекторов питания в RTX 4000 и RTX 5000

Компания Nvidia официально подтвердила, что в процессе изготовления чипов произошел производственный брак, из-за которого некоторые видеокарты моделей RTX 5090 и RTX 5070Ti недополучили блоков растеризации (ROPs). Изначально проблему с оборудованием пользователи обнаружили на нескольких версиях топовой видеокарты Nvidia RTX 5090, но компания подтвердила, что брак затронул и линейку RTX 5070Ti.

Nvidia заявила, что это «редкая проблема, затрагивающая менее 0,5%» выпущенных компанией видеокарт GeForce RTX 5090/5090D и 5070 Ti, и призвала владельцев, столкнувшихся с ней, обратиться к производителю для замены.

Снижение производительности из-за отсутствия восьми ROP (1 блок) может быть разным, но в среднем карты работают примерно на 4,5% медленнее.

К сожалению, те, кто столкнулся с дефектом, не смогут устранить его с помощью обновления драйвера или BIOS, как предполагалось ранее. Владельцы RTX 5090 могут проверить свои карты на наличие проблемы, запустив GPU-Z и просмотрев раздел доступных ROP, где должно быть указано число 176, в соответствии со спецификациями Nvidia. На RTX 5070 Ti должно быть 96 ROP, а на неисправных устройствах — 88 ROP.