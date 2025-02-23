Например, в Batman Arkham Asylum удалось поднять количество кадров в секунду с 61 до 390

С выпуском видеокарт RTX 5000 серии Nvidia официально прекратила поддержку 32-битных инструкций своего фирменного движка обработки физики PhysX. PhysX был разработан для более реалистичного отображения физики объектов в реальном времени и применялся во множестве игр. Движок позволяет симулировать реалистичное поведение тканей, стекол, частиц дыма и огня и других объектов.

С выходом RTX 5000 пользователи новых карт столкнулись с резким снижением частоты кадров в тех играх, где применялась данная технология.

Однако есть способ продолжать использовать PhysX на новейшем оборудовании и не терять в производительности: нужно лишь подключить видеокарту Nvidia предыдущего поколения для обработки элементов PhysX. Именно это пользователь Reddit с ником «jerubedo» и сделал, поставив RTX 3050 для запуска фирменных физических эффектов, а 5090 для обработки самой игры.

Как сообщает издание Neowin, пользователь протестировал несколько игр используя связку RTX 5090 и RTX 3050 и получил заметное повышение производительности в Mafia II classic, Batman Arkham Asylum и Borderlands 2:

Mafia II:

Запуск без 3050 и максимальных настроек: 28,8 кадров в секунду

Запуск с 3050 и максимальными настройками: 157,1 FPS

Batman Arkham Asylum:

Без 3050 и максимальных настроек: 61 кадр в секунду (но во многих сценах частота кадров падает до 30-40)

С 3050 и максимальными настройками: 390 кадров в секунду

Borderlands 2:

Игровой процесс в области с интенсивными эффектами PhysX без 3050 и максимальных настроек: не удалось включить PhysX вообще.

Игровой процесс в области с тяжёлым PhysX на 3050 и максимальных настройках: 122 кадра в секунду

Геймер ометил, что во время игр загрузка RTX 3050 находилась в районе 40-50%.

Для тех, кто тоже хочет пойти по этому пути, в панели управления Nvidia есть возможность установить видеокарту в качестве основного процессора PhysX. Эту настройку можно найти в разделе «Настройки 3D», в категории «Настройка окружения, PhysX». Здесь можно выбрать конкретный графический процессор для обработки эффектов PhysX.