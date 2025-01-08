Компания Honda в ходе выставки CES 2025 представила новую линейку автомобилей Zero, однако не все зрители оказались в восторге

Компания Honda на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе продемонстрировала новые прототипы электромобилей Honda Zero. Первый - внедорожник, основанный на концепции Space-Hub, под названием Honda 0 SUV. Второй - седан, получивший название Honda 0 Saloon.

Honda сообщает, что два новых электромобиля поступят в продажу в 2026 году. Это будут первые автомобили компании с новой операционную системой Asimo OS, названной в честь робота-гуманоида, выпущенного в начале 2000-х годов.

Прототипы сложно оценивать, потому что они, как правило, в большей степени ориентированы на дизайн, чем на то, что потребители в конечном итоге увидят у местных дилеров. Что касается дизайна, то пользователи разделились на 2 лагеря, некоторые считают его элегантным и современным, другие же усмотрели сходство с Volvo EX30 и Lamborghini Countach. Вот, что пишет обэтом американский портал The Verge: "внедорожник Honda 0 выглядит как пылесос 80-х годов, объединённый с Volvo EX30, а седан Honda 0 чем-то напоминает гибрид Ламборгини и муравьеда."

Что касается робота, в честь которого названа операционная система, компания Honda вывела Asimo из эксплуатации в 2018 году, чтобы сосредоточиться на «более практичных» приложениях. Но компания сохранила много данных о некоторых препятствиях и проблемах безопасности, которые пришлось бы преодолеть полностью автономному роботу. Когда в 2000 году компания Honda представила Asimo, его широко рекламировали как любимого друга и символ японского технологического прогресса (который однажды даже играл в футбол с президентом США Бараком Обамой и мог автономно распознавать движущиеся объекты).