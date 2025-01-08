Информации о цене новинки пока нет, но вряд ли она составит менее 400 долларов

T-FORCE, игровой бренд мирового лидера в области памяти Team Group Inc., объявил о начале продаж SSD T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 емкостью 8 ТБ. Этот геймерский твердотельный накопитель обеспечивает скорость чтения и записи - до 13 500 МБ/с и 11 000 МБ/с соответственно. Благодаря технологии DRAM Cache он отлично справляется с загрузкой игровых систем и кэшированием данных, значительно повышая общую производительность SSD.

Накопитель емкостью 8 ТБ оснащен кулером T-FORCE AirFlow SSD Cooler с "передовой технологией активного охлаждения для достижения стабильной высокопроизводительной работы. Он отвечает потребностям в большом объеме памяти и сверхбыстрой передаче данных, обеспечивая геймерам непревзойденный игровой опыт."

В твердотельный накопитель T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 встроена интеллектуальная регулировка производительности для предотвращения перегрева и поддержания стабильности системы. Запатентованный графеновый радиатор Team Group еще больше улучшает теплоотвод и повышает надежность.

В SSD также реализована "передовая технология Security Isolation для защиты от вредоносных внешних угроз, а усовершенствованная технология 4K LDPC повышает точность передачи данных и продлевает срок службы устройства". Фирменное ПО мониторинга S.M.A.R.T. от Team Group позволяет пользователям с легкостью отслеживать состояние и производительность SSD.