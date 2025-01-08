Кромпания представила много достойных моделей, но героем выставки стал компактный SFX блок питания на 1200 Вт и сертификатом 80 Plus Titanium

Компания Thermaltake представила несколько новых блоков питания на выставке CES 2025, но звездами шоу стали новые TOUGHPOWER TF3 Titanium и TOUGHPOWER SFX Titanium. Кроме того, есть TOUGHPOWER IRGB PLUS Titanium и TOUGHPOWER D2000. Как и ожидалось, вся новая линейка совместима с ATX 3.1, готова к работе с PCIe Gen 5 и использует 100-процентные электролитические конденсаторы JP.

Модель TOUGHPOWER TF3 будет доступна в вариантах 1300 Вт и 1600 Вт, а TOUGHPOWER IRGB PLUS - в вариантах 1250 Вт и 1650 Вт. Оба варианта полностью совместимы с новыми спецификациями ATX 3.1 и имеют встроенную поддержку двух 16-контактных разъемов питания PCIe Gen 5.1.

На блоке питания имеется кнопка OCM, которая позволяет включить только один 16-контактный разъем для повышения производительности разгона. TOUGHPOWER SFX TITANIUM, безусловно, привлек внимание, поскольку Thermaltake удалось сделать 1200-ваттный БП с рейтингом эффективности 80 Plus Titanium в стандартных размерах 125 x 63,5 x 103,8 мм SFX.

Thermaltake TF3 Titanium будет доступен в вариантах 1300 Вт и 1650 Вт в 1 квартале 2025 года по цене $259,99 и $299,99 соответственно. Цена и дата выхода TOUGHPOWER SFX 1200 Titanium еще не объявлены. Цена TOUGHPOWER IRGB PLUS 1650 W составит $449,99, но Thermaltake еще не подтвердила дату начала продаж.