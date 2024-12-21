Разработчики «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» за сутки выпустили три патча, общим весом более 120 Гб

Игра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», заработавшая на старте множество плохих оценок из-за своей технической составляющей, получила за сутки 3 патча общим весом более 120 Гб.

Первый патч весом 110 Гб, вышедший 19 декабря, обновил игру до версии 1.1 и по заявлению разработчиков принёс с собой более 1800 исправлений. Практически сразу после версии 1.1 GSC GameWorld выпустили фикс - версию 1.1.1. Обновление должно было исправить сбой при загрузке игры, который возникал у некоторых пользователей.

Не прошло и суток, как на очереди оказался третий патч - на это раз версии 1.1.2, весом 7,6 Гб.

Геймеры не оставили серию обновлений без внимания. Так, на площадке PlayGround, появились комментарии, в которых пользователи создали новый мем: "Выпустили патч, потом фикс для патча, а потом фикс для фикса".

Другие пользователи предложили отложить игру до осени 2025 года, когда выйдет достаточное количество исправлений. Часть игроков жалуется на то, что игра вылетает на этапе компиляции шейдеров, другие отмечают отсутствие "живого мира" у игры.



