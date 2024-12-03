Новая высокоскоростная железная дорога будет иметь протяжённость 1500 км и обеспечит скорость перемещения до 350 км/ч

Национальное собрание Вьетнама одобрило строительство высокоскоростной железной дороги, соединяющей Ханой, северную столицу, с Хошимином, южным экономическим центром. Проект стоимостью 67 миллиардов долларов США, одна из самых амбициозных инфраструктурных инициатив страны, был одобрен 30 ноября и, как ожидается, существенно изменит транспортное и торговое сообщение на маршруте протяженностью 1 541 километр.

По железной дороге будут ходить поезда со скоростью до 350 километров в час, что позволит сократить время в пути с нынешних 30 часов до пяти. Строительство должно начаться в 2027 году, а эксплуатация - к 2035 году. Железная дорога пройдет через 20 провинций и городов, на маршруте будет 23 пассажирских и пять грузовых станций.

По сообщениям государственных СМИ, железная дорога будет обслуживать пассажирские перевозки, перевозить грузы и поддерживать "оборонные операции".

«Этот проект служит краеугольным камнем для вступления Вьетнама в новую эру роста», - сказал заместитель министра транспорта Нгуен Дань Хуэй.

Вьетнам планирует отдать предпочтение внутреннему финансированию проекта, хотя может обратиться за иностранными кредитами, если условия будут благоприятными. Однако строительство будет сопряжено с серьезными проблемами, включая переселение 120 000 жителей и уничтожение части охраняемых лесов и рисовых полей.